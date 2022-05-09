الخارجية الأمريكية: خطاب بوتين بلا منطق وإهانة لضحايا "الطغيان العبثي"

وكان بوتين قد قال في خطابه، إن القوات الروسية تحارب من أجل أمن روسيا، مضيفاً أن الغرب كان يستعد لغزو أراضي البلاد، مؤكداً أن مواجهة النازيين الجدد كانت أمراً لا بد منه، في إشارة إلى المقاتلين القوميين الأوكرانيين.