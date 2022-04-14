الخارجية الكويتية: نؤكد حقنا مع المملكة في استغلال الثروات الطبيعية لحقل الدرة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن دولة الكويت والسعودية قد اتفقتا، بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، بتاريخ 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م.
ووفق صحيفة "القبس" الكويتية؛ اتفق وزير الطاقة في المملكة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، في محضر الاجتماع الموقّع بينهما، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، وتؤكد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقّع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م.
وتابع بيان الخارجية الكويتية: في هذا الصدد، سَبَق أن وجّهت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الدعواتِ للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِّ تلك الدعوات.. وتُجدد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي، دعواتهما للجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات.