الخارجية الكويتية: نؤكد حقنا مع المملكة في استغلال الثروات الطبيعية لحقل الدرة

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية؛ اتفق وزير الطاقة في المملكة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، في محضر الاجتماع الموقّع بينهما، على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، وتؤكد كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقّع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م.