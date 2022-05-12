"الخارجية اليمنية": السماح بشكل مؤقت بسفر اليمنيين بجوازات سفرهم الصادرة من صنعاء

وأوضح المصدر أن استجابة الحكومة اليمنية جاءت بعد تأكيد المبعوث الأممي أن الهدف من هذا الترتيب هو تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل، وأن هذا الترتيب استثنائي ومؤقت، ولن يكون نافذًا إلا خلال فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة، وما شدد عليه من أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية، ولن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.