"الخارجية" تحتفي بمتقاعديها في حفلها السنوي.. "عطاءٌ لا يُنسى"

من جانبه، عبّر مساعد وزير الخارجية، في كلمة ألقاها في ختام الحفل، عن شكره للدور الكبير الذي قام به المتقاعدون، وجهودهم الباقية في هذا الصرح، منوهاً بما قدّموه من إسهامات في خدمة الدين والقيادة والوطن، ومتمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح، وأن يكلل الله جهودهم بالخير ويحقق مساعيهم.