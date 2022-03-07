"الخارجية" تحتفي بمتقاعديها في حفلها السنوي.. "عطاءٌ لا يُنسى"

أقامت وزارة الخارجية، مساء أمس، تحت رعاية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الحفل السنوي لتكريم المتقاعدين 2021/2022، وذلك تحت شعار "عطاءٌ لا يُنسى"، بحضور نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، وعدد من المسؤولين.
وأوضح نائب وزير الخارجية، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة نيابةً عن وزير الخارجية، أن هذا التكريم هو موقف تقدير واجب لزملاء أنهوا خدمتهم بعد مسيرة حافلة بالعطاء في وزارة الخارجية أو فروعها أو بعثاتها في الخارج؛ من أجل خدمة الدين والقيادة والوطن.
ووجّه تقديره للمتقاعدين لما قدّموه في مرحلة من مراحل عطائهم الوظيفي في سبيل أداء الأمانة، وتحقيق الرسالة، مشيرًا إلى كونهم سجلوا بصمات يشهد لها هذا الوطن الغالي، فقد كان لهم الفضل بعد الله في تطوير قطاعات الوزارة في مختلف المجالات.
وقال: "نودّعهم اليوم ووطننا في طريق التحول لمزيد من النجاح والازدهار، ضمن رؤية المملكة 2030، التي أسهموا فيها لدفع عجلة سير العمل نحو مستقبل واعد لهذا الوطن المعطاء، في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد".
وأعرب عن شكره للمتقاعدين على جهودهم في أداء الواجب وحمل الأمانة، ولكل من وقف بجانبهم وساندهم أثناء عملهم، متمنيًا لهم حياة مثمرة سعيدة، وسائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهم في خدمة الوطن، بالسعي المشكور والأجر والثواب.
من جانبه، عبّر مساعد وزير الخارجية، في كلمة ألقاها في ختام الحفل، عن شكره للدور الكبير الذي قام به المتقاعدون، وجهودهم الباقية في هذا الصرح، منوهاً بما قدّموه من إسهامات في خدمة الدين والقيادة والوطن، ومتمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح، وأن يكلل الله جهودهم بالخير ويحقق مساعيهم.