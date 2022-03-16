"الخارجية" ترحِّب بقرار اعتماد الأمم المتحدة يوم 15 مارس يومًا عالميًّا للقضاء على الإسلاموفوبيا

رحَّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بقرار اعتماد الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يومًا عالميًّا للقضاء على الإسلاموفوبيا، منوهة بما شهده القرار من موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.