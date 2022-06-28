"الخارجية" تُعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرُّب الغاز في ميناء العقبة

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم والأسى لضحايا حادث تسرُّب الغاز المؤسف الذي وقع في ميناء العقبة، وتسبّب في وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.