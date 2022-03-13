"الخارجية" تعلن عن 50 فرصة عمل لدى مكاتب "التنسيق الإنمائي والأمم المتحدة"

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر 50 فرصة عمل لذوي الكفاءات من المواطنين السعوديين؛ للعمل لدى مكتب التنسيق الإنمائي (DCO) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وأوضحت "الخارجية" أن الفرصة موجهة لحملة مؤهل الماجستير أو ما يعادلها في مجالات: التنمية أو العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم الاجتماعية، أو حقوق الإنسان، كذلك القانون، مع اشتراط إتقان المتقدم للغة الإنجليزية.
ودعت الوزارة الراغبين إلى التقديم لتزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني (JOBS@MOFA.GOV.SA) مبينة أن آخر موعد للتقديم 18 مارس 2022م.
ويتم تقديم الطلبات عبر زيارة الموقع الإلكتروني