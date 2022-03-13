"الخارجية" تعلن عن 50 فرصة عمل لدى مكاتب "التنسيق الإنمائي والأمم المتحدة"

وأوضحت "الخارجية" أن الفرصة موجهة لحملة مؤهل الماجستير أو ما يعادلها في مجالات: التنمية أو العلاقات الدولية، أو العلوم السياسية، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم الاجتماعية، أو حقوق الإنسان، كذلك القانون، مع اشتراط إتقان المتقدم للغة الإنجليزية.