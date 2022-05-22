الخُبر.. نجاح أول عملية زراعة غضروف بالمنظار بمستشفى الملك فهد

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي من مستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، من إجراء أول عملية زراعة غضروف بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخُبر لمريض باستخدام المنظار، تكلّلت بالنجاح.
وأوضح استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية الدكتور حسن نوري السيد، أن هذه العملية من العمليات النوعية النادرة والمتقدمة التي يندر إجراؤها على مستوى المملكة، وهذا يدل على تطور الخدمات والعمليات التي يقدمها المستشفى الجامعي انعكاساً للدعم المتواصل من قِبل إدارة الجامعة والكلية.
وأبان د. "السيد"، أن المريض حصلت له إصابة في الركبة وهو في مقتبل العشرينيات من عمره، وعملت له عملية منظار وجرى إزالة غضروفه الهلالي لتمزقه بشكل كامل.