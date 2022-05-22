الخُبر.. نجاح أول عملية زراعة غضروف بالمنظار بمستشفى الملك فهد

وأوضح استشاري جراحة العظام والإصابات الرياضية الدكتور حسن نوري السيد، أن هذه العملية من العمليات النوعية النادرة والمتقدمة التي يندر إجراؤها على مستوى المملكة، وهذا يدل على تطور الخدمات والعمليات التي يقدمها المستشفى الجامعي انعكاساً للدعم المتواصل من قِبل إدارة الجامعة والكلية.