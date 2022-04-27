"الخثلان": ليلة 27 رمضان من أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.. فاجتهدوا

وكتب الخثلان، عبر حسابه بتوتير، تحت وسم #ليله_القدر_خير_من_ألف_شهر "بغروب شمس هذا اليوم الأربعاء تحل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، وهي أرجى الليالي موافقة لـ #ليلة_القدر. وجاء عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي ﷺ جمع أهله ونساءه والناس ليلة سبع وعشرين حتى خشينا أن يفوتنا السحور، فاجتهدوا هذه الليلة".