"الخثلان": ليلة 27 رمضان من أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.. فاجتهدوا

دعا عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، الى الاجتهاد بالطاعات والعبادات هذه الليلة، مشيراً إلى أن ليلة 27 من شهر رمضان، هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.
وكتب الخثلان، عبر حسابه بتوتير، تحت وسم #ليله_القدر_خير_من_ألف_شهر "بغروب شمس هذا اليوم الأربعاء تحل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، وهي أرجى الليالي موافقة لـ #ليلة_القدر. وجاء عند أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي ﷺ جمع أهله ونساءه والناس ليلة سبع وعشرين حتى خشينا أن يفوتنا السحور، فاجتهدوا هذه الليلة".