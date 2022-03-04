"الخدمات الصحية بوزارة الدفاع" تجهز مستشفى ميدانياً متنقلاً وطائرات للإخلاء الطبي

تشارك الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري في الرياض، وذلك بمستشفى ميداني متنقل وطائرات للإخلاء الطبي الجوي.
وتفصيلاً، تتمثل المشاركة بتشغيل مستشفى ميداني بسعة (50) سريراً، منها أربعة أسرة للعناية المركزة، كما يضم المستشفى الميداني غرفة عمليات جراحية وعدة أقسام كالأشعة والصيدلية والمختبر بطاقم طبي لتقديم خدمة صحية متكاملة للمشاركين والزوار بالمعرض، إضافة إلى طائرات الإخلاء الطبي الجوي لنقل الحالات التي تستدعي الحاجة نقلها إلى المستشفيات الرئيسية.
يذكر أن المستشفى الميداني المتنقل وطائرات الإخلاء الطبي الجوي المشاركة بالمعرض تعد نموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع من مستشفيات ميدانية حديثة وطائرات إخلاء طبي جوي عامودية ونفاثة تسهم في تقديم الرعاية الصحية، سواء في حالة السلم أو الحرب، التي شاركت في العديد من المهام الإغاثية والإنسانية ومواسم الحج والمناسبات الوطنية، إضافة إلى المشاركة بعمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ونقل المصابين إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية بمختلف مناطق المملكة وخارجها.