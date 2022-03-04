"الخدمات الصحية بوزارة الدفاع" تجهز مستشفى ميدانياً متنقلاً وطائرات للإخلاء الطبي

يذكر أن المستشفى الميداني المتنقل وطائرات الإخلاء الطبي الجوي المشاركة بالمعرض تعد نموذجاً لما تمتلكه الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع من مستشفيات ميدانية حديثة وطائرات إخلاء طبي جوي عامودية ونفاثة تسهم في تقديم الرعاية الصحية، سواء في حالة السلم أو الحرب، التي شاركت في العديد من المهام الإغاثية والإنسانية ومواسم الحج والمناسبات الوطنية، إضافة إلى المشاركة بعمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ونقل المصابين إلى المستشفيات المرجعية والتخصصية بمختلف مناطق المملكة وخارجها.