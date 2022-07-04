"الخدمات الطبية" بالداخلية تختتم استعداداتها لموسم حج 1443هـ

وتضمنت الاستعدادات، تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة والمدينة المنورة، وتهيئة مراكز صحية ثابتة، تقوم بتشغيلها وتقديم الخدمات المميزة فيها كوادر طبية وصحية من منسوبي الخدمات الطبية، في مختلف التخصصات.