"الخدمات الطبية" بالداخلية تختتم استعداداتها لموسم حج 1443هـ

اختتمت "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، استعداداتها لتنفيذ خطتها لحج عام 1443هـ، وتقديم الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات الوزارة والقطاعات الأمنية.
وتضمنت الاستعدادات، تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة والمدينة المنورة، وتهيئة مراكز صحية ثابتة، تقوم بتشغيلها وتقديم الخدمات المميزة فيها كوادر طبية وصحية من منسوبي الخدمات الطبية، في مختلف التخصصات.
فضلاً عن تجهيز وحدات تخصصية شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى، إضافة إلى خدمة المناظير والرعاية التنفسية.
كما شملت منظومة العمل، تهيئة فرق ميدانية متنقلة للطب الإسعافي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأطباء والممرضين والمسعفين، وتوفير حقائب إسعافية، بما يُسهم في تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.