"الخدمات الطبية" بالداخلية تعايد المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.