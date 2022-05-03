"الخدمات الطبية" بالداخلية تعايد المرضى المنومين بمستشفيات قوى الأمن

نقل مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، للمرضى المنومين في مستشفى قوى الأمن بالرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقام اللواء الداود أثناء زيارته للمرضى المنومين والتي رافقه خلالها مساعد مدير المستشفى للشؤون الطبية الدكتور عبدالمجيد الشيحة وعدد من المسؤولين، بتوزيع بطاقات المعايدة والهدايا على المرضى الذين تطلب وضعهم الصحي بقاءهم في المستشفى، معرباً عن أمنياته للجميع بالشفاء العاجل.
فيما قام مديرو مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والدمام، بزيارة المرضى المنومين ونقل تهنئة سمو وزير الداخلية لهم بهذه المناسبة.