الخروج للضرورة.. "النقل": على مستخدمي الطرق تجنب هذه الأمور

وأفادت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، بأن المضطرين على الخروج بسياراتهم خلال هذه الظروف الجوية، عليهم تجنب استخدام الجوّال لعدم صرف انتباههم عن الطريق خلال القيادة، خاصة في ظل تدني الرؤية، بجانب غلق النوافذ واستخدام خاصة تدوير الهواء بالسيارة، واستخدام مسّاحات الزجاج لتحسين الرؤية، وترك مسافة آمنة مع السيارات أمامه، وتفادي الأماكن المزدحمة مع استخدام الأضواء التحذيرية الرباعية وأضواء الضباب، وتجنب التنقل المفاجئ بين المسارات إلا للضرورة مع استخدام الإشارات التنبيهية، والحذر من التجمعات والكثبان الرملية مع الانتباه لضرورة عدم التوقف المفاجئ للسيارة في منتصف الطريق.