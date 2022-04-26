"الخريجي" و"الراشد" يتصدران القيادات الأكثر تأثيراً في الإعلام والإعلان بالشرق الأوسط

وجاء اختيار محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات، وجمانا الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال الإعلام والإعلان، وفق معايير وبيانات دقيقة معتمدة في هذه الصناعة، متجاوزين أسماء عربية قيادية ومؤثرة كانت مسيطرة منذ عشر سنوات في هذه القائمة ليعكس هذا التصنيف ما وصلت إليه الطاقات السعودية الشابة من تأثير ومهنية وقوة قيادية حققت هذا الإنجاز المهم في ظل ما حظيت به من دعم نتيجة ما وفرته رؤية المملكة 2030.