"الخريجي" و"الراشد" يتصدران القيادات الأكثر تأثيراً في الإعلام والإعلان بالشرق الأوسط

للمرة الأولى يتصدر السعوديون قائمة القادة الأعلى تأثيراً وقوة ونجاحاً في مجال الاتصال والإعلام والإعلان بمنطقة الشرق الاوسط ضمن تقييم واختيار مجلة Communicate المجلة الأهم في هذا المجال بعد منافسة مع أهم 30 شخصية عربية ومن جنسيات مختلفة.
وجاء اختيار محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات، وجمانا الراشد الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال الإعلام والإعلان، وفق معايير وبيانات دقيقة معتمدة في هذه الصناعة، متجاوزين أسماء عربية قيادية ومؤثرة كانت مسيطرة منذ عشر سنوات في هذه القائمة ليعكس هذا التصنيف ما وصلت إليه الطاقات السعودية الشابة من تأثير ومهنية وقوة قيادية حققت هذا الإنجاز المهم في ظل ما حظيت به من دعم نتيجة ما وفرته رؤية المملكة 2030.
ودخلت هذه الطاقات الوطنية المتميزة في هذه القائمة نتيجة تمتع بيئة أعمالها من تنافسية مرنة تميزت بتحول رقمي على أعلى المعايير العالمية والحراك التنموي الحكومي والجهود الكبيرة والقرارات الداعمة لأعمالها مع توفر المشاريع النوعية والبنى التحتية التي مكنت هذه القيادات من استقطاب أفضل الطرق الابتكارية واختيار أحدث الأساليب في مجال الإعلام والإعلان مع الحراك الاقتصادي والثقافي والترفيهي الذي تحظى به رؤية المملكة لتحقيق هذا الإنجاز المتقدم.