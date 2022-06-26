"الخريجي "يبحث تسهيل دخول السعوديين إلى دول الشنغن دون تأشيرة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بديوان الوزارة في الرياض، اليوم، رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس، وفريق المفوضية المعني بالحوار الفني.