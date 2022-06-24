"الخريجي" يشارك في مؤتمر برلين الوزاري حول الأمن الغذائي العالمي

وأشار "الخريجي" إلى أن البلدان النامية هي الأكثر تضررًا، لاسيما مع تراكم عوامل مساهمة طويلة المدى قد زادت من حدة المعاناة؛ مثل الفقر، وتغير المناخ، وأن جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" قد أدّت إلى إعاقة التقدم وأحدثت انتكاسات واضحة على أجندة أهداف التنمية المستدامة، وأنه في الوقت الذي ينتقل فيه العالم إلى مرحلة التعافي من الجائحة، إلا أن تطور الأوضاع الحالية في أوروبا قد تسبب بنقصٍ فوري في الحبوب عالميًّا؛ مما يتطلب إجراءات جماعية سريعة للحدّ من الخسائر المحتملة.