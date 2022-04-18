"الخريف": أكثر من 17 ألف سعودية يعملن في المدن الصناعية

من ناحيتها، قالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عبير الحوقل: اللقاء سلط الضوء على التحديات التي يواجها قطاع الأعمال والتشاور حولها وإيجاد الحلول الملائمة في جو ودي يجمع بين أصحاب المصلحة والمسؤولين في الجهات الحكومية والإسهام في تعزيز الاستثمارات النسائية وتشجيعها على دخول مجالات جديدة، بما يعزز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل سوياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.