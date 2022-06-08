"الخريف": عازمون على بناء قاعدة صناعية تغطّي الاحتياج المحلي وتعزّز الصادرات

وأوضح الخريف خلال كلمته في المؤتمر الوطني للجودة الذي عُقد بالمدينة المنورة، أن تبنّي مفهوم الجودة الشاملة من أهم أدوات النجاح للمؤسسات التي تطمح إلى تحقيق التميز وصناعة الفارق، وهو ما نحرص على تنفيذه في قطاع الصناعة والتعدين، سواء من خلال الأنظمة أو التشريعات أو المبادرات المقدمة، وذلك من أجل ضمان بناء قاعدة صناعية قوية قائمة على الجودة والتميز.