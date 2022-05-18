"الخريف": نستهدف صناعة 300 ألف سيارة في السعودية سنويًّا بحلول 2030

وأوضح "الخريف" خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ؛ أن المملكة تستهدف صناعة السيارات لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًّا، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 وصل إلى ما يقارب 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًّا، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليجي، مبيّنًا أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلًا لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال.