"الخريّف" يدشن مصنعًا بجدة يقدم حلولًا مبتكرة لقطاع البناء والعمارة

دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بالمدينة الصناعية الأولى في جدة، اليوم؛ أحد المصانع السعودية التي تقدم حلولًا مبتكرة في قطاع البناء والعمارة، وتستهدف تصدير منتجاتها إلى عدة دول، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، والتركيز على المنتجات النوعية التي تؤهل المملكة لمنافسة الدول الكبرى.
واطلع الخريف، برفقة المدير التنفيذي لمصنع شركة النجمة المهندس عبد الله السريع، على خطوط الإنتاج، ووقف على عدد من المنتجات؛ ومنها صناعة المواد اللاصقة، العوازل المائية، فواصل التمدد، ومنتجات الإيبوكسي، واستمع من المهندسين وفريق العمل إلى معايير الجودة العالمية التي يعمل بها المصنع، وأبدى إعجابه بالتحول الرقمي الذي يتبعه في عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف؛ الأمر الذي يؤهله لتصدير إنتاجه إلى العديد من الدول.
وأكد المدير التنفيذي المهندس عبدالله السريع، أن المصنع يأتي ضمن استراتيجية "صنع في السعودية" التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى، لافتًا إلى تكثيف الجهود لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميًا، من خلال تمكين المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون حاضنة للإبداع والابتكار، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة.
وأشار إلى أن المصنع الذي يقام بالمدينة الصناعية الأولى في جدة، يعد واحدًا من أهم المصانع في السعودية التي تتبنى الثورة الصناعية الرابعة، وتقدم أفضل الحلول في مجال البناء والعمارة، من خلال فريق يتكون من نخبة من الخبراء والمطورين؛ حيث يتم تصنيع جميع المنتجات في المملكة اعتمادًا على الكوادر الوطنية، والتزامًا بالمعايير العالمية.