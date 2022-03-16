"الخريّف" يدشن مصنعًا بجدة يقدم حلولًا مبتكرة لقطاع البناء والعمارة

وأكد المدير التنفيذي المهندس عبدالله السريع، أن المصنع يأتي ضمن استراتيجية "صنع في السعودية" التي تركز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى، لافتًا إلى تكثيف الجهود لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميًا، من خلال تمكين المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون حاضنة للإبداع والابتكار، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة.