"الخريف" يرعى حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية

رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020-2022، في محافظة الخرج، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الغذائي.
وأكد الخريف أن العنصر البشري يُمثل أهمية كبيرة للدفع بخطط النهوض بالقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته، وهو ما يتطلب وجود تخصصات نادرة تتواكب مع احتياجات سوق العمل، مشيدًا بما شاهده من كفاءة عالية وحماس لدى الخريجين للتفاعل والمساهمة في جودة تصنيع الغذاء في المصانع السعودية.
وأشاد الخريف بالنقلة الاستراتيجية لمعهد الصناعات الغذائية والتي تستهدف توطين الوظائف الفنية والمتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، والدفع بالخريجين المؤهلين بتخصصات مهنية مختلفة تتواكب مع احتياج القطاع الصناعي وسوق العمل، داعياً الشركات المتخصصة في مجال نشاط صناعة الأغذية إلى الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها المعهد، وجودة الخريجين.
وتضمن الحفل جولة لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، التقى فيها عددًا من المتدربين، واطلع على أهم البرامج، كما تم تكريم عدد من المتدربين المتميزين والشركات المساهمة في دعم التوطين لقطاع الغذاء.
وقدم رئيس مجلس إدارة معهد الصناعات الغذائية عبد الله البدر، الشكر لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة الغذاء والدواء، لما يقدمانه من دعم للمساهمة في توطين قطاع الغذاء.
وبلغ عدد خريجي معهد الصناعات الغذائية 450 متدربًا في ثلاثة تخصصات رئيسية وخمسة تخصصات فرعية، منها تقنيات الإنتاج الغذائي ويتفرع منها دبلوم مخبوزات ودبلوم عصائر وألبان، وتقنيات المزارع، بخلاف تخصص الصيانة الذي يشمل معدات ومركبات ثقيلة وخفيفة؛ وفي مجال الكهرباء والتكييف.
ويُعد معهد الصناعات الغذائية أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية بشراكة بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف"، كما انضم مؤخرًا عدد من الشركات للمعهد شركة الوزين وشركة الصافي وشركة أراسكو وشركة فرسان وشركة آفاق للاستفادة من مخرجات المعهد في صناعة الغذاء.