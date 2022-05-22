"الخريف" يرعى حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية

رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حفل تخريج 450 متدربًا من معهد الصناعات الغذائية لعام 2020-2022، في محافظة الخرج، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الغذائي.