"الخريف" يزور بورصة لندن للمعادن خلال جولته في المملكة المتحدة

وقدم الخريف الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام سنويًا في مدينة الرياض خلال شهر يناير، مؤكدًا حرص المملكة والاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز وجذب الاستثمارات النوعية، حيث تستهدف استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ 1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر بـ 321 مليار دولار، والذهب بـ 229 مليار دولار، والنحاس بـ 222 مليار دولار، بالإضافة للزنك بـ 138 مليار دولار.