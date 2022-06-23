"الخريف" يزور بورصة لندن للمعادن خلال جولته في المملكة المتحدة

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف بورصة لندن للمعادن، خلال جولته في المملكة المتحدة، بحضور عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين.
واستمع الخريف، خلال الزيارة، إلى مقدمة حول البورصة واستُعرِضت آخر مستجداتها، واطلع على آلية الشراء والتداول في البورصة وأهم مواقع تخرين المعادن، بالإضافة لأبرز الحلول المطبقة لضمان مستقبل مستدام.
كما زار وزير الصناعة، خلال جولته في البورصة، قاعة التداول واستمع لشرح لأبرز ما يتم فيها، كما شهد معاليه جلسة مباشرة لتداول عدد من المعادن، منها: الألمنيوم والنيكل والزنك والرصاص والتيتانيوم.
وقدم الخريف الدعوة لحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي يقام سنويًا في مدينة الرياض خلال شهر يناير، مؤكدًا حرص المملكة والاهتمام الكبير الذي توليه لتعزيز وجذب الاستثمارات النوعية، حيث تستهدف استغلال الثروات التعدينية المقدرة بـ 1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر بـ 321 مليار دولار، والذهب بـ 229 مليار دولار، والنحاس بـ 222 مليار دولار، بالإضافة للزنك بـ 138 مليار دولار.
وتسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة.