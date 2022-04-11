"الخريف" يطلق استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها الصندوق الصناعي بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في حفل أقامه الصندوق اليوم في مدينة الرياض.
وأكد الوزير الخريف خلال كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق أن منصة الصناعة المتقدمة السعودية ستكون منصة رئيسة للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي؛ إذ إن القطاع يشهد نموًّا متسارعًا ومتصاعدًا؛ يدعونا إلى العمل المشترك مع الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة لتقديم أفضل الممارسات الصناعية، وأكثرها تقدمًا.
وأضاف معاليه بأن إطلاق استراتيجية المنصة يمهد الطريق للقطاع الصناعي في السعودية نحو تطبيق أحدث آليات وممارسات الصناعة المتقدمة، وذلك عبر مشاركة ونقل التجارب الصناعية الرائدة حول العالم.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، الدكتور إبراهيم المعجل، أن منصة الصناعة المتقدمة السعودية تضم 24 عضوًا مؤسسًا من القطاع العام والخاص والأكاديمي. وتتمثل استراتيجية المنصة في النهوض بالقطاع الصناعي في السعودية نحو تبني الصناعة المتقدمة، وتعزيز الروابط بين المستثمرين ومقدمي التقنيات الحديثة على مستوى العالم، إضافة إلى تمكين اعتماد التقنيات المتطورة في القطاع الصناعي المحلي.
من جانبه، بيَّن عبدالعزيز الزيد، مستشار الرئيس التنفيذي المسؤول عن المنظمات الدولية في الصندوق الصناعي، أن استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة تهدف إلى توفير حلول عملية لتمكين الصناعة المتقدمة في السعودية، التي من شأنها المساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع. موضحًا في السياق ذاته أن تحديد الاستراتيجية جرى من خلال الأولويات الثلاث التي اتفق عليها الأعضاء في تاريخ إطلاق المنصة، وهي: تحديد الثغرات في المهارات والكوادر الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تقنيات الصناعات المتقدمة، وإيجاد حلول لها، دعم جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، وأخيرًا نقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية من خلال الشبكة العالمية للمنصة إلى السعودية.
ويتمثل دور المنصة في ثلاثة مسارات أساسية، الأول: الوصول إلى أصحاب المواهب وتطويرهم وتقديم المحفزات اللازمة لهم، من خلال التركيز على قدراتهم وما يفتقدونه من مهارات إضافية من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الحالي. ويقود هذا المسار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بعضوية 7 مؤسسات من مختلف القطاعات.
ويقود المسار الثاني مجموعة العبيكان، بعضوية 8 مؤسسات من القطاع العام والخاص والأكاديمي. ويتمثل هذا المسار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، وذلك عبر دراسة الوضع الراهن لتلك المنشآت لمساعدتها في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
ويتمثل المسار الثالث في نقل التقنية والابتكارات سعيًا لتطوير المصانع المحلية، وذلك عبر توطين التقنيات التي أثبتت جدواها، بالتواصل مع منصات الشبكة العالمية للصناعة المتقدمة الأخرى لنقل التقنيات القابلة للتطبيق إلى السوق المحلية. ويقود هذا المسار شركة سابك، بعضوية 16 مؤسسة من القطاع العام والخاص والأكاديمي.
وكان الصندوق الصناعي قد انضم في يناير 2021م إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الساعي إلى اتخاذ الدول نهج الصناعة المتقدمة، ويشرف على إطار أعمال كل منصات الصناعة المتقدمة بما يخدم جميع الأطراف. وقد أُطلقت المنصة في شهر نوفمبر من العام ذاته عقب بداية اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمنصة لوضع الخطة السنوية في ديسمبر من العام الماضي. وقد جرى العمل على استراتيجية المنصة بالتعاون بين الأعضاء المؤسسين كافة.