"الخريف" يطلق استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية

من جانبه، بيَّن عبدالعزيز الزيد، مستشار الرئيس التنفيذي المسؤول عن المنظمات الدولية في الصندوق الصناعي، أن استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة تهدف إلى توفير حلول عملية لتمكين الصناعة المتقدمة في السعودية، التي من شأنها المساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع. موضحًا في السياق ذاته أن تحديد الاستراتيجية جرى من خلال الأولويات الثلاث التي اتفق عليها الأعضاء في تاريخ إطلاق المنصة، وهي: تحديد الثغرات في المهارات والكوادر الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تقنيات الصناعات المتقدمة، وإيجاد حلول لها، دعم جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، وأخيرًا نقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية من خلال الشبكة العالمية للمنصة إلى السعودية.