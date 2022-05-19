"الخريف" يفتتح ورشة عمل للتعريف بخدمات وحوافز المنظومة الصناعية وشركائها

ويشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًّا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي للعام 2021 أكثر من 81 مليار ريال للمصانع الجديدة، في حين وصل حجم رأس المال المرخص في القطاع الصناعي إلى 1,3 تريليون ريال، فيما تجاوز عدد المصانع 10 آلاف مصنع، مقارنة بـ8 آلاف في عام 2019م.