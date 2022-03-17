"الخزمري" لـ"سبق": هدفنا توفير بيئة آمنة لكل سكان مكة خلال الفترة المقبلة

طالب عدد من الأهالي بتشجير جوانب الطريق من محافظة جدة وحتى محافظة القنفذة، وذلك في إطار مبادرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بزراعة 10 مليارات شجرة ضمن أكبر برنامج تشجير في العالم، حيث ستساهم هذه الأشجار في المحافظة على الطرق والتصدي للرياح الجارفة والمحافظة على الطريق.
وأوضح مدير الإعلام والتواصل بهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المتحدث باسم مبادرة أخضر مكة لـ "سبق" ضيف الله الخزمري أن مشكلة زحف الرمال والتصحر هي إحدى التحديات التي تواجه الطرق الساحلية بمحافظات المنطقة.
وقال الخزمري إن الطريق الساحلي يقع ضمن اختصاص وزارة النقل وستعمل الهيئة بحكم اختصاصها على إيجاد الحلول التطويرية المنبثقة من مبادرة أخضر مكة المتوائمة مع مبادرة السعودية الخضراء لإشراك الجهات ذات العلاقة لمعالجة مشاكل زحف الرمال والتصحر بالطرق الساحلية وإيجاد الحلول الممكنة لتأمين المياه واختيار أنواع الأشجار المناسبة والأصيلة بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشيراً أن الجميع يعمل اليوم على استراتيجية تشرف عليها المبادرة وستمر بعدة مراحل لإيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة.
وأضاف الخزمري أنه انطلاقاً من قصة كانت في مقدمة الأشياء التي تؤرق سكّان العالم وتدفعهم للاستمرار في إيجاد حلول تحفظ هذا الكوكب لجميع الأجيال القادمة، وتحمي بذلك جميع الموارد والمصادر الطبيعية بدءاً من الهواء الذي نستنشقه وليس انتهاءً بالماء.
وبين الخزمري أن مبادرة أخضر مكة هي قصة مسيرة تصنع التغيير في منطقة مكة المكرمة، وقد أطلقتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، وتعمل المبادرة من خلال برامجها ومراحلها المختلفة على العديد من الأهداف التي تطمح لتحقيقها خلال الثلاث سنوات القادمة لتهيئ بذلك لكل سكّان مكة ومحافظاتها وضواحيها بيئة سالمة من جميع العوامل التي تؤثر عليها عدم توفّر الغطاء النباتي.