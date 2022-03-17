"الخزمري" لـ"سبق": هدفنا توفير بيئة آمنة لكل سكان مكة خلال الفترة المقبلة

وبين الخزمري أن مبادرة أخضر مكة هي قصة مسيرة تصنع التغيير في منطقة مكة المكرمة، وقد أطلقتها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء والجهات ذات العلاقة، وتعمل المبادرة من خلال برامجها ومراحلها المختلفة على العديد من الأهداف التي تطمح لتحقيقها خلال الثلاث سنوات القادمة لتهيئ بذلك لكل سكّان مكة ومحافظاتها وضواحيها بيئة سالمة من جميع العوامل التي تؤثر عليها عدم توفّر الغطاء النباتي.