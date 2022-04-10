"الخضيري": المدخنون يمكنهم استغلال رمضان للإقلاع.. تتحملون 16 ساعة يومياً

أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن المدخن أمكنه ترك التدخين يومياً لمدة قد تصل إلى 16 ساعة يومياً ولم يتضرر، وفي حال تحمله للأعراض لأسبوع واحد فقط سينجح في التوقف عن التدخين.