"الخضيري": المدخنون يمكنهم استغلال رمضان للإقلاع.. تتحملون 16 ساعة يومياً

أوضح أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن المدخن أمكنه ترك التدخين يومياً لمدة قد تصل إلى 16 ساعة يومياً ولم يتضرر، وفي حال تحمله للأعراض لأسبوع واحد فقط سينجح في التوقف عن التدخين.
وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التدخين يستنفد أموالك وصحتك ويصيبك بالعصبية الزائدة والقلق والتوتر.
وكتب يقول: "استطاع المدخن برمضان ترك التدخين 16 ساعة (وما مات ولم يتضرر)، اصمد وتحمّل الأعراض لأسبوع فقط، وتنجح.. اعلم أن السيجارة تستنفد أموالك (بعضهم يصرف ألف ريال بالشهر ربع راتبه) وتستهلك صحتك والنضارة، وتصيبك بالعصبية والقلق والتوتر.. اتركها لوجه الله ثم لهذه الأسباب، وستجد السعادة وتوفير المال.