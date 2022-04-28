"الخضيري": شروط رؤية هلال شوال مساء السبت غير متحققة علميًا وشرعيًا لسببين

وتفصلاً، قال "الخضيري": هلال شهر شوال لهذا العام شبيه إلى حد ما بهلال شهر شوال العام الماضي، حيث يجتمع الأمران في عدم تحقق الغروب بعد الشمس، والاقتران قبل غروبها، ونظراً لدرجة شروق الشمس ودرجة غروبها ومسيرها في القبة السماوية والذي يقل مسار القمر عنها بمدة 22ث : 16د، حيث تقطع الشمس ما يقارب من 212 درجة والذي يكون القمر قد احتجب تحت الأفق ب 33 : 3 درجة تقريباً بعد غروب الشمس مباشرة لهذا لن ير الهلال.