"الخضيري" عن إبطال القهوة أثر الحلويات بالجسم وتقليل السكر: غير صحيح

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، عدم صحة المقولة بأن القهوة المرة تبطل مفعول الحلويات بالجسم وتقلل السكر، مشيراً إلى أن القهوة لها مسارها بالجسم، والحلويات لها مسارها، ولا تبطلها القهوة إلا في اللسان والتذوق فقط"، مشيراً إلى أن لكل طعام بالجسم مساراً خاصاً.