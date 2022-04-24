"الخضيري" عن إبطال القهوة أثر الحلويات بالجسم وتقليل السكر: غير صحيح

أكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، عدم صحة المقولة بأن القهوة المرة تبطل مفعول الحلويات بالجسم وتقلل السكر، مشيراً إلى أن القهوة لها مسارها بالجسم، والحلويات لها مسارها، ولا تبطلها القهوة إلا في اللسان والتذوق فقط"، مشيراً إلى أن لكل طعام بالجسم مساراً خاصاً.
وأضاف في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن "من المعلومات المغلوطة أن كل الأدوية تتعارض مع الحليب، وأن الحليب يبطل مفعولها، والصحيح أن هناك أدوية محددة تتعارض مع الحليب وليس كل الأدوية".
وتابع "احرص على معرفة معلومات دوائك وماذا يتعارض معه؟ وبعض الأدوية يجب أن تؤكل بعد وجبة أكل، وبعضها قبله، فاسأل هل تتناوله قبل الأكل أو بعده؟".