"الخضيري" ينفي وجود أضرار لتناول السلطة ضمن وجبة الإفطار في رمضان

نفى أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، وجود أضرار لتناول السلطة وقت الإفطار في رمضان، مشيراً إلى أنه من يقول إن تناول السلطة على الإفطار مخطئ، ويجهل طريقة الأيض والاستقلاب والهضم بالمعدة والأمعاء، ويجهل شدة أحماض المعدة وطريقة الهضم.
وقال الدكتور "الخضيري" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنه "بالعكس يجب تناول السلطات ضمن العشاء، وضمن الإفطار الصحي وهذا مثبت علمياً بالدراسات، إضافة إلى شوربة الشوفان".
وكان أحد الأطباء في إحدى الدول المجاورة قال في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع إنه "يمنع في رمضان تناول السلطة على الإفطار لأن السلطة تتكون من ألياف صعبة الهضم وتسبب عسر الهضم وغازات وانتفاخات".