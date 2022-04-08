"الخضيري" ينفي وجود أضرار لتناول السلطة ضمن وجبة الإفطار في رمضان

نفى أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، وجود أضرار لتناول السلطة وقت الإفطار في رمضان، مشيراً إلى أنه من يقول إن تناول السلطة على الإفطار مخطئ، ويجهل طريقة الأيض والاستقلاب والهضم بالمعدة والأمعاء، ويجهل شدة أحماض المعدة وطريقة الهضم.