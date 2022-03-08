الخطاط النفيعي: "نرجو عدم الكتابة للطالب" كشفت موهبتي.. وكراسة "هاشم محمد" صقلتها

وأضاف بأن مرحلة الاهتمام بالخط العربي جاءت في المرحلة المتوسط، ووجدت كراسة تسمى في عرف الخطاطين كراسة، لكنها كتاب تعليمي، كان للخطاط معلم الأجيال الأستاذ هاشم محمد رحمة الله عليه، الذي كان مع أحد الزملاء، وأُعجبت به؛ واستعرته، وبحثت عن هذه النسخة بحثًا مطولاً حتى فقدت الأمل في إيجادها حتى جاءت أحد الأيام، ووجدتها مصادفة في إحدى المكتبات أثناء المرور؛ فطرت بها فرحًا، وكان سعرها مرتفعًا، واقتنيتها، وما زالت هذه النسخة موجودة عندي حتى الآن.