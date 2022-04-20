الخطط المرورية حققت أهدافها.. قائد قوات أمن العمرة: جاهزون للتعامل مع الكثافات البشرية بكل احترافية

رفع قائد قوات أمن العمرة، اللواء محمد البسامي، التبريكات والتهاني إلى زوَّار بيت الله من المعتمرين الذين أنهوا عمرتهم، وأكد أن الخطط المرورية حققت أهدافها خلال الفترة الماضية، وأنهم جاهزون للتعامل مع الكثافات البشرية في العشر الأواخر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس الأربعاء في مقر نادي ضباط قوى الأمن بمكة.
وأضاف: محطات النقل عملت بكفاءة عالية جدًّا، وكانت رافدًا مهمًّا؛ إذ نُقل من خلالها أكثر من 25 مليون معتمر ومُصلٍّ، بواقع 380 ألف رحلة يوميًّا.
وأردف: سجَّل مركز القيادة والسيطرة كثافات عالية للمعتمرين والزوار، وتمت إدارتها بكل احترافية، مبينًا أن لجنة الظواهر السلبية تعمل بكفاءة عالية وانتشار في أرجاء العاصمة المقدسة كافة.
وأكد: على شركات العمرة ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، والالتزام بالمواعيد عند القدوم للحرم المكي، مع استخدام الأماكن المخصصة للصلاة، وتجنب الصلاة في الممرات وطرق المشاة.