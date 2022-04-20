الخطط المرورية حققت أهدافها.. قائد قوات أمن العمرة: جاهزون للتعامل مع الكثافات البشرية بكل احترافية

رفع قائد قوات أمن العمرة، اللواء محمد البسامي، التبريكات والتهاني إلى زوَّار بيت الله من المعتمرين الذين أنهوا عمرتهم، وأكد أن الخطط المرورية حققت أهدافها خلال الفترة الماضية، وأنهم جاهزون للتعامل مع الكثافات البشرية في العشر الأواخر.