"الخطوط السعودية" تتيح خدمة استلام أمتعة الحجاج من مقر إقامتهم بمكة والمدينة

وتأتي الخدمة التي توفرها "السعودية" عبر التنسيق المسبق من قبل ممثلي المجموعات مع مقدمي الخدمة بمكة المكرمة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني (hajjm1@jed-sa.com) وكذلك عن طريق خدمة (WhatsApp) للرقم (+966515223812)، إلى جانب المدينة المنورة عبر البريد الإلكتروني (hajjS1@jed-sa.com) وخدمة (WhatsApp) عبر الرقم (+966515223813)، وذلك في إطار حرص الخطوط السعودية على تسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وتفادياً للازدحام بالمطارات في مرحلة العودة، كما أطلقَت الخطوط السعودية - في سياق متصل- حملةً توعويةً تتعلق بتعليمات الأمتعة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومعايير الأنظمة الخاصة بها، وتشمل العديدَ من المواقع داخل وخارج المملكة، وذلك في إطار حرصها على انسيابية الحركة في المطارات والعمليات التشغيلية في مرحلة العودة بعد أداء النسك.