الخطوط السعودية تحتفي بإكمال 10 سنوات في عضوية تحالف "سكاي تيم" العالمي

واستفادت "السعودية" من خلال التعاون المشترك مع أعضاء التحالف من تبادل المعلومات واستخدام أفضل التطبيقات، خاصة فيما يتعلق بنواحي السلامة، وخدمات العملاء، والكفاءة التشغيلية، حيث مكّنت عضوية التحالف "السعودية" خلال العقد الأول من تطوير الأعمال عبر إبرام شراكات مع العديد من الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات لا سيما فيما يتعلق بتسريع وتسهيل إجراءات السفر، الأمر الذي أتاح لها تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمة.