"الخطوط السعودية" تدشن تفويج الحجاج السودانيين للأراضي المقدسة بمطار الخرطوم

دشنت الخطوط الجوية العربية السعودية تفويج الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة بمطار الخرطوم الدولي، اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين، ووكالات السفر، وأسر الحجاج.