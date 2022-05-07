"الخطوط السعودية" تستعرض أحدث خدماتها في معرض سوق السفر العربي بدبي

وسيحظى زوار جناح "السعودية" بتجربة ثرية وفريدة من نوعها؛ للتعرف عن كثب على باقة الخدمات المتكاملة التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa)، وكذلك خدمات المواصلات والخدمات الأخرى بكل يسر وسهولة عبر المنصات الإلكترونية، وكذلك خدمات برنامجيْ "عطلات السعودية" و"السعودية للعمرة" للراغبين في تصميم باقة سفر سياحية متكاملة، أو لتأدية مناسبك العمرة، بالإضافة إلى التعرف على الوجهات الداخلية التي تغطي معظم أنحاء المملكة وشبكة الرحلات الدولية التي تصل إلى (4) قارات حول العالم، ومن خلال شراكتها مع تحالف "سكاي تيم" العالمي؛ فإنها تربط ضيوفها بشبكة التحالف التي تبلغ (1.036) وجهة في (170) دولة، علاوةً على المعلومات الوافية التي سيطلع عليها زوار الجناح عن أسطول طائراتها الحديث والمتنامي.