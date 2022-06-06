"الخطوط السعودية" تستقبل طلائع رحلات الحج.. وترفع استعداداتها لموسم الحج

وتتضمن خدمات "الخطوط السعودية" توفير الرحلات والسعة المقعدية التي تتناسب مع حجم الطلب، والحرص على متطلبات السلامة، وتوفير خدمات متعددة، تعزز تجربة السفر لدى حجاج بيت الله الحرام، وتأمين ملاحين وموظفين بالمحطات، يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، وكذلك التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات نقل أمتعة الحجيج من مقار سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى المطار، فضلاً عن الخدمات الجوية أثناء الرحلات عبر محتوى الشاشات الترفيهية التي تهيئ ضيوف الرحمن لأداء المناسك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.