"الخطوط السعودية" تستقبل طلائع رحلات الحج.. وترفع استعداداتها لموسم الحج

بدأت الخطوط السعودية تنفيذ خطتها التشغيلية لحج هذا العام 1443هـ لنقل ضيوف الرحمن في مرحلة القدوم من شتى دول العالم. ووصلت طلائع رحلات الحج من مدينة كوتشن في الهند إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، تلاها رحلة أخرى قادمة من مدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا. وأنهى الحجاج جميعًا إجراءات وصولهم بكل يُسر وسهولة.
واستقبل المدير العام للخطوط السعودية، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، الرحلة القادمة من كوالالمبور عاصمة ماليزيا، مرحبًا بهم ومتمنيًا لهم حجًّا مبرورًا وعودًا حميدًا بعد إتمام نُسكهم بإذن الله.
وأكد المهندس العمر الالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ـــ أيدها الله ـــ الرامية إلى توفير كل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لضيوف الرحمن؛ فقد حشدت الإمكانات البشرية والآلية كافة لخدمتهم، وإنجاح الخطة التشغيلية لحج هذا العام، وذلك ضمن منظومة مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. مشيرًا إلى أن الخطوط السعودية تسعى لتسخير الخبرات المتراكمة في إدارة مواسم الذروة من خلال الاستعدادات المبكرة؛ لتزامن موسم حج هذا العام مع موسم الصيف.
وبيَّن العمر أن جميع القطاعات وضعت خطة تشغيلية، تسهم -بمشيئة الله- في انسيابية العمليات للرحلات المجدولة والإضافية التي تغطي أرجاء السعودية، إضافة إلى العديد من الدول في أربع قارات حول العالم، والاستثمار الأمثل لأسطولها المتنامي سعيًا لتقديم أفضل الخدمات في جميع مواقع الخدمة.
وفي سياق ذي صلة قام معالي المدير العام للخطوط السعودية بجولة ميدانية تفقدية على مواقع خدمات الخطوط السعودية في مطار المدينة المنورة، شملت صالتَي السفر الداخلية والدولية، ومكاتب الخدمات المساندة، والعمليات الجوية، ومكتب المبيعات، ومنصات إنهاء إجراءات السفر، وصالة الفرسان، إضافة إلى منظومة نقل أمتعة الضيوف، إلى جانب موقع منصات خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقدم لهم جميع الخدمات المتكاملة، علاوة على زيارة مختلف الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة بخدمات الخطوط السعودية التشغيلية.
وتتضمن خدمات "الخطوط السعودية" توفير الرحلات والسعة المقعدية التي تتناسب مع حجم الطلب، والحرص على متطلبات السلامة، وتوفير خدمات متعددة، تعزز تجربة السفر لدى حجاج بيت الله الحرام، وتأمين ملاحين وموظفين بالمحطات، يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، وكذلك التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات نقل أمتعة الحجيج من مقار سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى المطار، فضلاً عن الخدمات الجوية أثناء الرحلات عبر محتوى الشاشات الترفيهية التي تهيئ ضيوف الرحمن لأداء المناسك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية.