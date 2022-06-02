 الخطوط السعودية تعلن خطتها لموسم حج هذا العام

كما سيحظى الضيوف حجاج بيت الله الحرام بالعديد من الخدمات أثناء الرحلة، بما يشمل الاستماع للتلبية، وكذلك التنبيه قبل نصف ساعة إلى التحليق فوق موقع الميقات، إلى جانب المحتوى الترفيهي على متن الطائرة والمتضمن باقة منوعة من البرامج التثقيفية المتعلقة بمناسبك الحج والعمرة عبر القناة المخصصة لذلك، بما مجموعه (162) دقيقة من المحتوى السمعي، و(70) دقيقة من "موشن جرافيك"، و(270) دقيقة من البرامج التعليمية، و(210) دقائق من برامج الدعوة والإرشاد مترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، علاوةً على الشاشتين الرئيسة والعلوية اللتين تُعرَض من خلالهما مقاطع قصيرة تهيء الحجاج لمناسك الحج.