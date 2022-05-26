"الخطوط القطرية" تكشف عن مبادرة تعاون مع أبرز خطوط الطيران الخليجي لتسهيل حضور مشجعي كأس العالم بمميزات فريدة

أعلنت اليوم الخطوط القطرية عن مبادرة تتعاون بموجبها من أبرز الخطوط الجوية الخليجية المتمثلة في الخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والطيران العماني وخطوط فلاي دبي يتم من خلالها منح فرص أكبر أمام مشجعي كرة القدم للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة وحضور مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر رحلات مباشرة للسفر والعودة في اليوم ذاته من وإلى الدوحة، وتوفر خيارات أكبر ومن خلال رحلات مباشرة تقدم تجربة سفر مريحة لمدة 24 ساعة بين الدوحة والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتمّت هذه المبادرة اليوم من خلال إبرام هذه الشراكة الجديدة بين شركات الطيران الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، عبر توقيع مذكرة تفاهم في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة القطرية، الدوحة، وحضر توقيع الاتفاقية كلّ من السيد أكبر الباكر، والمهندس ياسر الجمال، والسيد غيث الغيث، والمهندس معن محمود رزوقي، والسيد عبدالعزيز الرئيسي، والكابتن إبراهيم الكوشي.
وفي هذا المؤتمر الصحفي الذي أقامته اليوم الخطوط القطرية بحضور رؤساء ومديري وممثلي الخطوط الجوية المشاركة في المبادرة قالت الخطوط القطرية: إنه في إطار التزامها باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أول بطولة لكأس العالم في الشرق الأوسط، بوصفها حدثًا احتفاليًّا عربيًّا شاملًا؛ تتعاون الخطوط الجوية القطرية مع الخطوط الجوية السعودية وخطوط فلاي دبي والخطوط الجوية الكويتية والطيران العُماني؛ لإتاحة الرحلات اليومية المباشرة للذهاب والعودة خلال 24 ساعة من وإلى الدوحة، لحضور المباراة في اليوم ذاته، والاستمتاع بتجربة استثنائية.
معتبرةً أن ذلك سيتمكّن عشّاق كرة القدم من الكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ من حجز رحلاتهم المباشرة ليوم واحد لحضور المباريات في اليوم ذاته، حيث تمّ تصميم هذه الخدمة الاستثنائية؛ بهدف تمكين المشجعين من السفر بسلاسة إلى الدوحة ليتمكّنوا من حضور مبارياتهم، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية التي تتألّق بها دولة قطر؛ احتفالًا بهذه البطولة، وذلك قبل مغادرة الدوحة في اليوم ذاته.
وفي التفاصيل، ستنطلق عملية بيع تذاكر المباريات المباشرة للذهاب والعودة في اليوم ذاته بأسعار تنافسية للغاية، وذلك إلى جانب الرحلات المتناوبة من دبي وجدة ومدينة الكويت ومسقط والرياض، ويمكن لمشجعي كرة القدم الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل، وحجز رحلاتهم، زيارة الرابط ، أو يمكنهم زيارة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الخليجية الشريكة، وستضيف الخطوط الجوية القطرية في المستقبل المزيد من رحلات Match Day Shuttle عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إتاحة الرحلات أمام مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم عبر شبكة وجهاتها العالمية.
كما سيحظى المسافرون الذين يقومون بحجز إحدى الرحلات لحضور المباراة والعودة في اليوم ذاته؛ برحلة سلسة تشمل خدمات المواصلات المخصصة للنقل من المطار إلى استاد المباراة وبالعكس.
وسيتمكنون أيضًا من الوصول إلى الدوحة صباحًا والمغادرة مساءً، دون الحاجة إلى الإقامة الفندقية في الدوحة. وعلاوةً على ذلك، ستتيح سياسة عدم تسجيل الأمتعة عند السفر، إمكانية الوصول والمغادرة من الدوحة بكلّ يُسرٍ وسهولة.
وستجعل خدمة رحلات Match Day Shuttle، إلى جانب العديد من مزايا السفر الأخرى؛ من تجربة السفر إلى الدوحة، تجربة استثنائية تتسم باليُسر والسلاسة، وسيكون جدول هذه الرحلات على النحو التالي:
عدد الرحلات بالتناوب / عدد الرحلات يوميًّا / المدينة / شركة الطيران
20 / 40 / من الرياض وجدة / الخطوط السعودية
30 / 60 / دبي / فلاي دبي
10 / 20 / مدينة الكويت / الخطوط الجوية الكويتية
24 / 48 / مسقط / الطيران العُماني
يُذكر أنه في شهر سبتمبر 2021، أطلقت الخطوط الجوية القطرية باقات سفر استثنائية لحضور بطولة كأس العالم، تشمل، تذاكر حضور المباريات وتذاكر السفر وخيارات الإقامة. ويمكن للمشجعين الحصول على تذاكرهم للحضور وتشجيع فريقهم المفضل خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.
وستستضيف دولة قطر هذه البطولة العالمية في ثمانية ملاعب عالمية المستوى، تم تصميمها بإلهام مستمدّ من الرموز المختلفة للثقافة القطرية والعربية الأصيلة. وسيستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة تصل إلى 60 ألف مقعد، بينما من المقرر أن يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية للبطولة بسعة تصل إلى 80 ألف مقعد، كما تصل سعة الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة إلى 40 ألف مقعد، بما في ذلك استاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974، واستاد الثمامة.
فيما يمكن للمشجعين الراغبين بحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، زيارة الموقع لحجز تذاكر المباريات وخيارات والإقامة والحصول على معلومات حول بطاقة "هيّا – Hayya".