"الخطوط القطرية" تكشف عن مبادرة تعاون مع أبرز خطوط الطيران الخليجي لتسهيل حضور مشجعي كأس العالم بمميزات فريدة

وستستضيف دولة قطر هذه البطولة العالمية في ثمانية ملاعب عالمية المستوى، تم تصميمها بإلهام مستمدّ من الرموز المختلفة للثقافة القطرية والعربية الأصيلة. وسيستضيف استاد البيت المباراة الافتتاحية بسعة تصل إلى 60 ألف مقعد، بينما من المقرر أن يستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية للبطولة بسعة تصل إلى 80 ألف مقعد، كما تصل سعة الملاعب الأخرى التي ستستضيف البطولة إلى 40 ألف مقعد، بما في ذلك استاد أحمد بن علي، واستاد الجنوب، واستاد خليفة الدولي، واستاد المدينة التعليمية، واستاد 974، واستاد الثمامة.