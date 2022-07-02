"الخطوط" تبدأ بتسيير رحلاتها إلى برشلونة بالتعاون مع برنامج الربط الجوي

بدأت الخطوط السعودية بتسيير رحلات مباشرة بين جدة وبرشلونة، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي؛ حيث ستتكامل المستهدفات بدعم قطاع السياحة في المملكة والتوسع في شبكة الوجهات الدولية حول العالم، ومن المقرر أن تُحَوَّل الرحلات الموسمية الجديدة إلى برشلونة إلى رحلات منتظمة بدءًا من 30 أغسطس المقبل؛ حيث ستسير الخطوط السعودية رحلتين أسبوعيًّا.