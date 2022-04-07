"الخطوط" تضيف "مراكش" و"ملقا" و"برشلونة" لرحلاتها الصيف المقبل

كشفت الخطوط السعودية عن موعد إطلاقها لثلاث من وجهاتها العشر الحديثة التي تم الإعلان عنها مطلع فبراير من العام الحالي 2022، حيث ستنطلق الرحلات إلى "مراكش" في المملكة المغربية بنهاية شهر مايو المقبل، تليها وجهتا "ملقا" و"برشلونة" في مملكة إسبانيا في نهاية شهر يونيو المقبل.