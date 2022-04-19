"الخطيب": المملكة تدعو لتمويل أول صندوق دولي لدعم قطاع السياحة

يأتي دعم المملكة للصندوق الائتماني شاهدًا على السجل الحافل للملكة في دعم المبادرات الهادفة لتنمية قطاع السياحة محليًا ودوليًا ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وفي عام 2020م، أطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين "إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة"، متبوعًا بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض للعام 2020، والمتمثل بتأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل.