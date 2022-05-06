"الخطيب" للأمم المتحدة: الجائحة أفقدت السياحة العالمية 62 مليون وظيفة

وأضاف: "التصدي لتغير المناخ يمثل جزءًا لا يتجزّأ من الجهود الهادفة إلى بناء قطاع سياحي ذي قدرة أكبر على مواجهة التحديات، ولن يكون ذلك ممكنًا دون تحقيق الاستدامة في القطاع، وعلينا العمل معًا لوضع السياحة المستدامة في قلب التعافي الشامل وضمان قدرة القطاع على الصمود على المدى الطويل؛ وذلك لما يعود به القطاع من فائدة على الناس وعلى كوكبنا، وعلينا العمل معًا لضمان مستقبلٍ أفضل وأكثر ثباتًا للملايين حول العالم، الذين تعتمد حياتهم على صحة وثبات قطاع السياحة".