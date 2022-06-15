"الخيال": المملكة وفّرت لذوي الإعاقة جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة

وعرّج "الخيال" في كلمته ضمن البيان، على جهود المملكة في سبيل مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) قائلًا: لقد اتخذت المملكة العديدَ من التدابير لضمان عدم تأثر هؤلاء الأشخاص بالجائحة وانعكاساتها، مرتكزةً في ذلك على مبدأ المساواة وعدم التمييز؛ إعمالًا لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان، وعدم قابليتها للتجزئة المنصوص عليها في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993. وقد بلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نهاية عام 2021م مليونًا وخمسمائة ألف جرعة، كما قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة.. وعلى الرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم؛ إلا أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت من (11%) إلى ما يزيد على (12%) مع نهاية عام 2021م، كما تم توفير التعليم عن بُعد لهم. وإعداد بروتوكولات للمدارس والمراكز لتتناسب مع ظروف الجائحة، مضيفًا: تم دعم (63) من الجمعيات المعنية بهم بمبلغ يتجاوز (سبعة عشر مليون دولار).