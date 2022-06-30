"الخيّال": مبادرة ولي العهد لحماية الطفل في العالم السيبراني تحول نوعي

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الرقمية وتقنية المعلومات والاتصالات اليوم يصاحبها تزايد في المخاطر المحدقة بأطفالنا وهم يمثلون مكونًا مهمًّا من مكونات العالم الرقمي، وهم الأكثر التصاقًا به، ومعرضون فيه لمختلف التجاوزات والانتهاكات بحقهم في الحياة والنمو؛ الأمر الذي يتطلب وقفة جادة وتعاونًا لحماية الأطفال وجعلهم في منأى عن المخاطر والتهديدات، وصولًا إلى بيئة رقمية آمنة وصديقة لهم، مشددًا على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بكل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الطفل.