محليات

إحباط محاولات تهريب 435 كجم حشيش و45.6 طن قات و22,000 قرص إمفيتامين

القبض على المشاركين.. واتخاذ الإجراءات وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط محاولات تهريب 435 كجم حشيش و45.6 طن قات و22,000 قرص إمفيتامين
واس
واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب (435) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(45.6) طن من نبات القات المخدر و(22,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وقال القريني: تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (43) متهمًا، منهم (25) مواطنًا، و(18) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (10) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية السودانية.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وزارة الداخلية
إحباط تهريب

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