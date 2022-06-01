إحباط محاولات تهريب 435 كجم حشيش و45.6 طن قات و22,000 قرص إمفيتامين

وقال القريني: تم القبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (43) متهمًا، منهم (25) مواطنًا، و(18) مخالفًا لنظام أمن الحدود: (10) من الجنسية اليمنية و(5) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية و(1) من الجنسية السودانية.