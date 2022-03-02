"الداخلية العرب: ينوه بدعم حكومة المملكة في تعزيز الأمن العربي

نوه وزراء الداخلية العرب، في ختام أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت في العاصمة التونسية، اليوم، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد، بالدعم البناء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من المملكة العربية السعودية بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

واعتمد وزراء الداخلية العرب التقرير الخاص بأعمال الجامعة بين دورتي المجلس "38 و 39" الذي استعرض الإنجازات المهمة التي حققتها الجامعة على صعيد تطوير الكفاءات العلمية والتدريبية للعاملين في أجهزة الأمن العربية، موجهين الشكر إلى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، والعاملين في الجامعة؛ على ما يقومون به من جهود في تنفيذ أنشطة وبرامج الجامعة.

ورفع رئيس الجامعة الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما تقدمه من دعم غير محدود ورعاية كبيرة ومستمرة للجامعة وأنشطتها وأعمالها، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم والرعاية التي تجدها الجامعة من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وجميع الأجهزة الأمنية العربية ومنسوبيها؛ الأمر الذي مكنها من تقديم خدماتها بشكل أفضل لأوسع شريحة ممكنة، مؤكدًا الاستمرار في العمل مع وزارات الداخلية العربية لتحقيق الأهداف المنشودة بما يخدم ويعزز العمل العربي المشترك.

وأوضح أن الجامعة أوفت بالتزاماتها تجاه الإستراتيجيات والخطط الأمنية العربية المقرر تنفيذها في العام الماضي، كما نفذت القرارات المتعلقة بها والصادرة من مجلس وزراء الداخلية العرب، واستطاعت تحقيق العديد من مستهدفات الخطة الإستراتيجية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعة عام 2019م وتمتد خمسة أعوام، التي تسعى لأن تكون الجامعة هي المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية، مضيفًا أنه لتحقيق هذه الرؤية الطموحة عملت الجامعةُ على تطوير وتنويع برامجها التعليمية والتدريبية بما يعزز الأمن العربي المشترك؛ حيث تغطي هذه البرامجُ مجموعةً كبيرةً من المجالات الحيوية مثل القيادة الأمنية وإدارة الأزمات والأمن الوطني والقانون الجنائي والجرائم السيبرانية والجرائم الاقتصادية والأدلة الجنائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها، وأجرت عددًا من الدراسات المتخصصة التي تناولت قضايا ملحّة تواجه متخذ القرار الأمني العربي بهدف دعم اتخاذ القرار والمساهمة في صياغة السياسات الأمنية العربية.

يذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية شاركت في الاجتماعات بصفتها الجهاز العلمي للمجلس، بوفد رأسه رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان.