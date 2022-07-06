"الداخلية" تختتم معرضها التوعوي للحج "بسلام آمنين" وتستقبل 60 ألف زائر بمكة وجدة

واستعرض المعرض الخدمات التي يستفيد منها المواطن من خدمات "أبشر"، وتمكين البعض من تفعيل الخدمات، والخدمات الأمنية والإنسانية، وغيرها مما يقدمها المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة "911"؛ إذ يستقبل المركز البلاغات الأمنية والإنسانية في زمن قياسي، لا يتجاوز ثانيتَين، وترحيلها للجهات ذات العلاقة بما لا يتجاوز 45 ثانية لكل مكالمة من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بلغات عدة على مدار الساعة، ومعالجتها على الفور.