"الداخلية" تستعرض تحديثات أمنية خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.
وخلال المؤتمر يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مؤشرات الأوضاع الصحية، والمستجدات، والحفاظ على المكتسبات.
وبدوره، يستعرض خلال المؤتمر العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تحديثات أمنية وإحصائيات بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.
وفي هذا الصدد دعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".
وكان وزير الصحية فهد الجلاجل قد علَّق على قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من اليوم بتغريدة من حسابه تحت وسم #مناعتنا_حياة، قال فيها: "واجهنا في السعودية الجائحة بنجاح، وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشارًا دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط، وهذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين".
ويأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة؛ لنعود متقاربين بعد تباعد، سائلاً الله أن يديم علينا الصحة والأمان.