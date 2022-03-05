"الداخلية" تستعرض تحديثات أمنية خلال مؤتمر "كورونا".. غدًا

وكان وزير الصحية فهد الجلاجل قد علَّق على قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من اليوم بتغريدة من حسابه تحت وسم #مناعتنا_حياة، قال فيها: "واجهنا في السعودية الجائحة بنجاح، ‏وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشارًا دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط، وهذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين".