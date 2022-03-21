"الداخلية" تستعرض خدماتها بمعرض خدمات الحج والعمرة في جدة

تشارك وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في الفترة من 18 - 20 شعبان 1443هـ، بمعرض مصاحب للمؤتمر، الذي افتتحه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، تحت عنوان "التحول نحو الابتكار"، وذلك في محافظة جدة، بعدد من الأجنحة التي تقدم خدمات الحج والعمرة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.