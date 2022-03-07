"الداخلية" تستعرض منصة الإنذار الآلي في معرض الدفاع العالمي

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي تعدُّ من أكبر المشاركات، من خلال عرض أحدث الخدمات والتقنيات والمعدات الأمنية التي تسهم في حفظ الأمن، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها في ظل رؤية المملكة 2030، حيث سيحظى الزوار بالتعرف على الحلول المبتكرة المقدمة في تطوير منظومة الأمن الداخلي.